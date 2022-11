Marzahn und Teltow-Fläming sind Verkaufsschlager - Unbebautes Bauland in Berlin zehnmal so teuer wie in Brandenburg

Mo 28.11.22 | 13:57 Uhr

Bild: dpa/P. Pleul

Bauland in der Hauptstadt ist um Längen teurer als in Brandenburg, gerade wenn es nicht bebaut ist. Doch auch innerhalb der Länder gibt es große regionale Preisunterschiede. Viel verkauft wurde zuletzt in Marzahn-Hellersdorf und in Teltow-Fläming.



Unbebautes Bauland hat im vergangenen Jahr in Brandenburg durchschnittlich 113 Euro gekostet - in Berlin waren es dagegen 1.260 Euro je Quadratmeter. Die Zahlen gab das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag bekannt [statistik-berlin-brandenburg.de] Die meisten Verkäufe in Brandenburg gab es im Landkreis Teltow-Fläming mit knapp 11 Prozent (540 Verkäufe) sowie im Kreis Barnim (495 Verkäufe) mit knapp 10 Prozent. Die wenigsten Verkäufe wurden in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gezählt.



Quadratmeter in Mitte ist fünfmal so teuer wie in Charlottenburg

In Berlin gab es die meisten Verkäufe von unbebautem Bauland in Marzahn-Hellersdorf (32 Prozent). Ein Quadratmeter kostete dort durchschnittlich 530 Euro und damit am wenigsten. Mit knapp 18 Prozent der Verkäufe entfiel der zweitgrößte Anteil auf den Bezirk Pankow. Die wenigsten Fälle wurden laut Behörde in Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte gezählt. Der höchste durchschnittliche Kaufwert betrug 9.567 Euro je Quadratmeter in Mitte, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 1.823 Euro. Der niedrigste Wert lag mit 518,20 Euro in Spandau. Für Friedrichshain-Kreuzberg gab die Behörde keine Werte an.



Im Jahr 2021 wurden in Berlin insgesamt 386 Verkäufe von unbebautem Bauland erfasst, in Brandenburg 5.059 Verkäufe. Laut Amt für Statistik sei ein Vergleich zu den Vorjahren wegen einer Neukonzeption der Erhebung aber nicht möglich.

In Brandenburg wurden insgesamt rund 11 Millionen Quadratmeter Bauland verkauft. Damit wechselten dem Statistik-Amt zufolge Grundstücke im Wert von 1,2 Milliarden Euro den Eigentümer. In Berlin wurden im Jahr 2021 etwa 393.000 Quadratmeter im Wert von 495 Millionen Euro verkauft.

