Für einige Wochen öffnete sich den wütenden Montagsspaziergängern der wärmende, politisch aufgeheizte, mediale Resonanzraum der Republik. Zehntausenden Demonstranten in einigen großen, vor allem aber in zahlreichen kleinen, ostdeutschen Städten wurde eine Aufmerksamkeit zu Teil, deren Abwesenheit sie regelmäßig beklagen. In diesem Resonanzraum wurden sie neugierig betrachtet, sie wurden vielfach befragt, ihnen wurde zugehört.

Bis es immer weniger wurden, die zum proklamierten "heißen Herbst" auf die Straße gingen: In dieser Woche kamen in Brandenburg bei insgesamt 45 Versammlungen laut Polizei noch 5.400 Menschen "mit thematischem Bezug zur Coronapolitik, Russland-Ukraine-Krieg sowie der Energiepolitik" zusammen. Etwa so viele, wie das Sorbenstädtchen Drebkau in der Lausitz Einwohner hat.

Zehntausende protestierten am Montag in ostdeutschen Städten gegen hohe Energiepreise, organisiert zumeist durch Rechtsextremisten. Auch in Frankfurt (Oder), wo die Stadt um ihre Bürger in Not kämpft. Von Olaf Sundermeyer

Am Beispiel Brandenburg hat der Protest zudem im wirtschaftlich prosperierenden, stark wachsenden Speckgürtel um Berlin kaum verfangen (in den Protestorten Potsdam, Falkensee, Ahrensfelde oder Fredersdorf haben sich regelmäßig nur sehr wenige Menschen versammelt). In der Hauptstadt hat er keine Rolle gespielt, abgesehen von einer bundesweiten, zentralen Kundgebung der AfD, die zwischenzeitlich von der allgemeinen Krise profitieren konnte.

Wichtigste Schauplätze der Demonstrationen waren in den Randlagen: Vor allem in Cottbus, dem landesweiten Zentrum des rechten Protestmilieus (analog zu Gera in Thüringen, Bautzen oder Plauen in Sachsen), das dort – mobilisiert durch die starke AfD - schon seit Jahren auch zu anderen Themen auf der Straße zusammenkommt. Oder in Schwedt, dem Standort der PCK-Raffinerie, der in besonderer Weise durch den Lieferstopp der Ölimporte aus Russland betroffen ist sowie in Frankfurt (Oder).

Die Demonstrationen erscheinen in den Regionen weit außerhalb Berlins eher als Ausdruck eines strukturellen Problems aus mangelndem Demokratievertrauen, das sich in der aktuellen Krise offenbart, aber darin nicht seine Ursache hat. In dieser Gemengelage reüssieren Protestinitiativen wie "Zukunft Heimat" (Cottbus), die "Frankfurter Freigeister" oder "Freie Brandenburger" (analog zu "Freien Sachsen", "Freien Thüringern"): Über ihre Reichsbürgerargumentation sprechen sie auf den Demonstrationen (und begleitend in den sozialen Medien) dem Staat zunächst die demokratische Legitimation ab, erklären Politiker und Medienvertreter zu Schuldigen und Feinden, und liefern ein Widerstandsangebot mit eigenem Machtanspruch ("Wir sind das Volk!").

Dieser Mechanismus griff bereits bei den Corona-Protesten im vergangenen Winter in Ostdeutschland, häufig vorangetrieben durch dieselben Akteure an zum Teil identischen Orten.