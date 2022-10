Mehr als 10.000 Menschen folgten der AfD nach Berlin. Das schafft keine andere Partei, an keinem Ort in Deutschland. Sie erreicht neue Umfragehöhen und profiliert sich als Fundamentalopposition in Kriegszeiten. Von Olaf Sundermeyer

In Ostdeutschland ist sie in der aktuellen Stimmungslage stärkste Partei. Aber gewählt wird außer in Niedersachsen und in Cottbus auf lange Sicht nicht mehr.

Jetzt ist wieder Krise, in Zeiten von Krieg und Inflation. Das bedeutet wieder Auftrieb für die AfD; sie klettert in den Umfragen auf neue Höhen. Bei der Sonntagsfrage im ARD DeutschlandTrend kommt sie auf 15 Prozent (plus zwei Prozent) [tagesschau.de].

Diese Krise kommt für die AfD zwei Jahre zu früh. Erst im Herbst 2024 wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt. So wie im Herbst 2014, als in genau diesen drei Bundesländern der Aufstieg der AfD zu Deutschlands wichtigster parlamentarischer Opposition seinen Anfang nahm. Zu Beginn der Flüchtlingskrise.

Dabei träumen viele Anhänger der AfD in dieser blauen Stunde seit dem Wahlerfolg der postfaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni auch hierzulande von italienischen Verhältnissen, von der möglichen Regierungsübernahme durch eine nationalistische Partei: Dazu passt die aktuelle Kampagne der AfD: "Unser Land zuerst!", zu der ihr am Samstag mehr als 10.000 Menschen zu ihrer Großdemonstration nach Berlin gefolgt sind. So ein Mobilisierungspotenzial hat derzeit keine andere Partei.

Öffentlich wurde diese Gewissheit als Leitmotiv erst durch einen seiner engsten Vertrauten, Christian Lüth. Als Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion hatte er sie vor zwei Jahren salopp in einem verdeckt geführten Gespräch mit einer YouTuberin formuliert, das ProSieben zunächst in einer Dokumentation veröffentlich hatte. "Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder (…) Aber wahrscheinlich erhält uns das." Zeit Online machte schließlich den Namen ihres Gesprächspartners Christian Lüth öffentlich. Dieser musste darauf gehen. Aber die AfD-Weisheit hat in der Partei bestand.

Jetzt ist es also wieder so weit, dem Land geht es augenscheinlich schlecht. Teuerungen und eine prognostizierte Rezession treiben die AfD an. Schon in den Wochen vor der zentralen Kundgebung in Berlin gab sie in der Krise ein ungewohnt geeintes Bild ab. Aus vielen Parteigliederungen von überall in Deutschland reisten ihre Anhänger in die Hauptstadt. Auch viele Aktivisten der außerparlamentarischen Bewegung folgten dem Ruf "Unser Land zuerst!", darunter zahlreiche Rechtsextremisten, Anhänger von Pegida, aus dem Querdenker-Netzwerk, Reichsbürger und Montagsspaziergänger, die vielerorts im Osten den Protest gegen die Bundesregierung auf die Straße bringen, gegen Flüchtlinge, gegen Corona-Maßnahmen, gegen die Preisexplosionen in der aktuellen Krise.

Der AfD gelingt es, all diese Leute auf ihre Sache zu vereinen, und sie - zumindest bei den eigenen Kundgebungen - so zu disziplinieren, dass diese ein überwiegend friedliches Bild abgeben. Ob bei AfD-Demonstrationen wie zuletzt in Gera, Magdeburg, Cottbus oder eben in Berlin. Dahinter steckt die jahrelange Verzahnung mit Demonstrationsinitiativen, Protestunternehmern und alternativen Medien, die sich jetzt wieder auszahlt. Und der die - im Gegensatz dazu - gespaltene Linke in der Krise nichts entgegenzusetzen hat. Der Protest in der Krise ist rechts. Die Rechte hat die soziale Frage gekapert. Diesen Schluss zieht deshalb die linke taz [taz.de].