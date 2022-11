Online-Uhrenhändler Watchmaster nach Einbruch in Tresorraum insolvent

Zehn Tage nach dem Diebstahl von rund 1.000 Luxusuhren aus einem Tresorraum in Berlin-Charlottenburg ist das betroffene Unternehmen insolvent.

Am Mittwoch teilte der Uhren-Onlinehändler Watchmaster mit, dass er einen entsprechenden Insolvenzantrag gestellt habe. Von den 1.000 gestohlenen Uhren habe ein kleiner Teil Watchmaster gehört und ein Großteil Kunden, die ihre Uhren über die Firma verkaufen wollten, hieß es.

Zwar habe das Unternehmen einen Versicherungsschutz, allerdings erhalte es für die Uhren nur den Einkaufswert zurück - "was aber bei Weitem nicht das abdeckt, was bereits in Aufbereitung und Zertifizierung sowie Marketing investiert wurde".

Es sei dem Unternehmen nun nicht mehr möglich, "eine positive Fortführungsprognose" abzugeben. "Der Vorfall zwingt uns in die Insolvenz", heißt es in der MItteilung. Watchmaster wurde 2015 gegründet. Sämtliche Pläne für die Zukunft seien nun über Nacht zunichte gemacht worden.