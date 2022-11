Bei dem Einbruch in einen Tresorraum in Berlin haben die Diebe große Beute gemacht: Rund 1.000 Luxusuhren wurden gestohlen - im Wert von mehr als zehn Millionen Euro. Und das ist nur ein Teil der Beute. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Einem Online-Uhrenhändler ist bei dem Einbruch in einen Tresorraum in Berlin-Charlottenburg am vergangenen Wochenende nach eigenen Angaben ein Schaden von mehr als zehn Millionen Euro entstanden. Es seien 1.000 von insgesamt 2.000 eingelagerten Uhren gestohlen worden, erklärte der Geschäftsführer am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Zuvor hatte T-Online darüber berichtet.

Der Luxusuhrenhändler gehört nach eigenen Angaben zu den Kunden eines Unternehmens, das laut Eigenwerbung mehr als 1.200 Schließfächer in einer ehemaligen Privatbank anbietet.