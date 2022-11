Die Polizei in Berlin sucht einen Jugendlichen, der einen 34-jährigen Gerüstbauer in Reinickendorf mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Nach Angaben der Behörde ereignete sich die Tat bereits am 21. Oktober, der Verdächtige befindet sich seither auf der Flucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Jugendliche zur Tatzeit in Begleitung zweier Komplizen gewesen sein. In der Straße Mittelbruchzeile in Reinickendorf soll er auf Höhe des Gebäudes der Hausnummer 1 drei Bauarbeiter beleidigt haben.