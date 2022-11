Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte wird ab spätestens Mitternacht offiziell wieder durchgängig für den Autoverkehr befahrbar sein. Mit "Ablauf des 22. November", hatte die Senatsverwaltung Anfang November erklärt, würden sämtliche Sperrungen aufgehoben.

Ob der motorisierte Verkehr dabei allerdings erst pünktlich ab Mitternacht, oder möglicherweise doch schon in den Abendstunden freigegeben werde, blieb zunächst offen. Auf Anfrage des rbb teilet das für den Rückbau zuständige Bezirksamt in Mitte mit, dass der Rückbau der letzten Verkehrssicherungen am späten Abend vorgesehen sei. Die Öffnung sei dann "für den späten Abend/Nacht am 22.11.2022 vorgesehen."