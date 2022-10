Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass die andauernde Sperrung der Friedrichstraße rechtswidrig ist. Die Regierende Bürgermeisterin hatte daraufhin dafür plädiert, die Friedrichstraße schnell wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Es müsse ein vernünftiges Konzept für die Friedrichstraße her, "einfach zu sagen: 'Wir entwidmen' und dann gucken wir mal, kann nicht unsere Antwort sein", sagte Giffey am Dienstag mit Nachdruck zu Jaraschs Plänen, Autos auf der Friedrichstraße dauerhaft zu verbannen.

Die Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr ist rechtswidrig, das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung festgestellt. Verkehrssenatorin Jarasch will dennoch an einer Umwandlung der Straße zur Flaniermeile festhalten.

Jarasch erläuterte: "Es geht ausschließlich darum, dass Zeit verstrichen ist zwischen dem Ende des Verkehrsversuchs und der endgültigen Teileinziehung - so nennt man die Sperrung für den Autoverkehr", so die Verkehrssenatorin in der rbb24 Abendschau. Das Verfahren habe unter anderem auch deshalb länger gedauert, weil noch Bedenken der Gewerbetreibenden etwa beim Thema Lieferverkehr berücksichtigt wurden. Sie hätte in Kauf genommen, dass dadurch etwas Zeit vergangen sei. "Nun hat das Gericht gesagt: Das ist ein bißchen zu viel Zeit", so Jarasch.

Nach Auffassung der Verkehrssenatorin ändere das Urteil an den Plänen "gar nichts". Zwar werde noch geprüft, ob man gegen das Urteil Einspruch erheben werde, doch wichtig sei: "Die Friedrichstraße wird Fußgängerzone werden", die parallel verlaufende Charlottenstraße "wird eine Fahrradstraße werden", sagte Jarasch. Und weiter: "Für die Verkehrswende bin ich in diesem Senat zuständig. Was aus der Friedrichstraße wird, darauf haben wir uns verständigt in Koalitionsverhandlungen. Dieses Verfahren geht weiter. Es geht ausschließlich um den Weg dahin. Das weiß auch Frau Giffey."