Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf ist ein Kind am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Der 8-jährige Junge soll versucht haben, die Alte Hellersdorfer Straße an der Kreuzung Gothaer Straße und Cottbusser Straße zu überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein 66-jähriger Autofahrer habe nicht rechtzeitig abgebremst und das Kind angefahren, so die Polizei. Der Junge erlitt eine Fraktur am Bein und wurde nach erfolgter Erstversorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.