Drei Autos sind am Sonntagabend nacheinander im Gleisbett einer Tram in Berlin-Weißensee gelandet. Die Unfälle ereigneten sich an der Berliner Allee/Indira-Gandhi-Straße, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Montag. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Demnach fuhr eine Frau mit ihrem Wagen gegen 18.40 Uhr in das Gleisbett. Da sie das Auto nicht alleine herausfahren konnte, mussten Feuerwehr und BVG sie dabei unterstützen. Während der Bergungsarbeiten fuhr eine weitere Fahrerin ins Gleisbett, woraufhin erneut die Feuerwehr helfen musste. Gegen 19.40 Uhr landete dann der dritte Wagen in dem Gleisbett in Weißensee.