Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und die Polizei holten die mit Kies gefüllte Figur am Dienstag aus einer Wohnung in Pritzwalk, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Figur war kurz vor dem 1. Advent aufgestellt worden, wie die Frau sagte. Nun stehe der Weihnachtsmann wieder an seinem alten Platz in einem Beet an der Kyritzer Straße. In der rechten Hand hält er ein schwarzes Buch, in der linken einen grünen Sack. Auch am Perleberger Tor grüßt ein Weihnachtsmann. Dieser sitzt allerdings.

Die Motive der Diebe liegen im Dunkeln. Was genau sie mit der gefüllten Statue anstellen wollten, teilte die Polizei nicht mit. Das Exemplar hat einen Wert von etwa 700 Euro.