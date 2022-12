In der Prignitz ist es zu einem weiteren Ausbruch der Geflügelpest gekommen. Betroffen ist ein Kleinstbestand eines Hobbygeflügelhalters im Putlitzer Ortsteil Porep (Amt Putlitz-Berge), wie die Kreisverwaltung Prignitz am Donnerstagmorgen mitteilte.

Geflügelpest in der Uckermark und in der Prignitz ausgebrochen

Das Prignitzer Veterinäramt hat nach Bekanntwerden alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest in dem Bestand eingeleitet. Außerdem wurde eine Schutzzone rund um Porep eingerichtet. Geflügelhalter in dem Gebiet müssen ihre Bestände und mögliche Erkrankungen oder verendete Tiere dem Kreis-Veterinäramt in Perleberg melden.

Erst vor gut einer Woche kam es nach der Geflügelschau in Demmin zu Geflügelpest-Ausbrüchen in mehreren Brandenburger Kleinsthaltungen in Schmolde bei Meyenburg im Landkreis Prignitz und in der Gemeinde Uckerland in der Uckermark.

Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium hat daraufhin zur Wachsamkeit aufgerufen. Geflügelhalter sollten die Hygieneregeln einhalten, sagte ein Ministeriumssprecher. So sollten sie etwa die Kleidung wechseln, wenn sie den Stall betreten, und möglichst den Kontakt zu Wildvögeln vermeiden.