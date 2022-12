Marie Neuwald: Gesichert tatsächlich nur einem. Es gab noch ein paar andere Situationen, in denen ich in Brandenburg unterwegs war und gezielt gesucht habe. Aber da bin ich mir nicht sicher. Doch vor einem Monat war ich in der Lausitz und konnte da Wölfe beobachten.

rbb|24: Guten Tag, Frau Neuwald. Sie sind Expertin für Wölfe. Wie vielen der Tiere in freier Wildbahn haben Sie schon Aug in Aug gegenübergestanden?

Tatsächlich ist es so, wie es die Zahlen, also die Riss-Statistik, auch bestätigen: Es ist sehr ungewöhnlich, dass Wölfe auf Pferde gehen. Wenn das passiert, sind meistens sehr kleine Pferde betroffen. Also meist Mini-Shetlandponys. Sie stellen von der Größe her für einen Wolf kein größeres Hindernis dar als beispielsweise ein Schaf. Für ausgewachsene Pferde – und auch Rinder – ist es noch unwahrscheinlicher als für kleinere Tiere, dass sie Opfer von Wölfen werden. Aber auch das kann man nicht komplett ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ziegen und Schafe betrifft, ist aber bedeutend höher.

2021 sind die Risse in Deutschland trotz Wachstums des Wolfsbestandes um 15 Prozent zurückgegangen. Die Riss-Statistik zeigt: Schafe (914 von insgesamt 1.173 Rissen in Brandenburg) werden am liebsten genommen. Wie ungewöhnlich ist es, dass in diesem September das Pony von Frau von der Leyen in Niedersachsen erwiesenermaßen von einem Wolfsrüden gerissen wurde [ndr.de]?

Aus Brandenburg habe ich das noch nicht gehört. Es gab in Niedersachsen mal einen Fall, wo Wölfe zwei Reiterinnen nachgelaufen sind. Da wurde aber ganz genau hingeschaut und es kam danach nie mehr vor. Aber auszuschließen ist das nicht. Von daher ist es auch wichtig, dass Reiter im Wolfsgebiet wissen, wie sie sich bei Begegnungen am besten verhalten. In Panik wegzugaloppieren ist sicher nicht das Klügste. Es hilft, möglichst ruhig zu bleiben und dem Pferd vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, die Wölfe anzuschauen. Die allermeisten Pferde, insbesondere die, die an Hunde gewöhnt sind, werden vor Wölfen keine große Angst haben.

Also meiner Meinung nach ist es nicht so, dass Frau von der Leyen da aus Emotionalität auf einmal Wölfe abschießen lassen möchte. Ich kenne den Brief, den sie als Kommissionspräsidentin an das EU-Parlament geschrieben hat. Da steht nicht drin, dass sie den Schutzstatus des Wolfes senken will, sondern dass sie ihn überprüfen wird. Sie hat sich sehr diplomatisch ausgedrückt und ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt viel passieren wird.

Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Denn Wölfe sind territoriale Tiere. Das heißt, es gibt ein Rudel von etwa acht Tieren, das in einem Territorium von etwa 300 Quadratkilometern lebt. Das wird freigehalten von anderen Wölfen. Eine Bejagung ändert also nichts. Es wird sicher in Zukunft durch abwandernde Jungtiere noch mehr Gebiete mit Wölfen in Deutschland geben. Aber es wird nie sehr viele Wölfe auf einer kleinen Fläche geben. Denn das lassen die Wölfe untereinander schon nicht zu.

Gibt es in Deutschland mehr Wölfe als in Sibirien oder Kanada pro Kopf? Es wird ja gern behauptet, die Wölfe vermehrten sich in Deutschland rasend und unkontrolliert. Dabei ist die Population zuletzt nur um fünf Prozent gewachsen.

In absoluten Zahlen wage ich das zu bezweifeln. In Kanada oder Sibirien gibt es mehr Wölfe an sich – aber das sind Staaten, in denen es sehr wenige Menschen gibt und sehr viel Wildnis. Es kann also schon sein, dass es hier pro Kopf mehr Wölfe gibt. Die Frage ist doch aber, ob man als Maß nicht lieber die Länder in Europa nimmt, in denen Wölfe nie ausgerottet waren. Wie beispielsweise in Italien oder Spanien. Da waren die Wölfe zwar stark dezimiert, aber nie ganz weg. Und gerade in Italien gibt es eine ganz ähnliche Bevölkerungsstruktur wie hier in Deutschland. Also im Verhältnis ein recht kleines Land mit vielen Menschen.

Daran sieht man, dass Wölfe keine Wildnis als Lebensraum brauchen. Wölfe kommen sehr gut in Kulturlandschaften wie in Deutschland zurecht. Das liegt daran, dass wir einen hohen Wildbestand haben. Der Großteil der Wolfsbeute sind nicht Nutztiere, sondern Wildtiere – vor allem Rehe und Wildschweine. Von diesen Tieren gibt es in Deutschland mehr als genug. Wölfe brauchen also einerseits genug Futtergrundlage, aber auch Rückzugsorte für die Aufzucht ihrer Jungen. Sie kommen aber auch gut damit zurecht, dass da mal eine Siedlung, ein Industriegebiet oder ein ehemaliger Truppenübungsplatz ist.