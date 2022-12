Mehrere Dutzend Menschen erinnern an Unfalltod von 15-Jähriger in Lankwitz

Mit einer Mahnwache haben mehrere Dutzend Menschen in Berlin-Lankwitz an die 15-Jährige erinnert, die am Samstag vergangener Woche bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Am Sonntagnachmittag kamen die Teilnehmer am Unfallort an einer Bushaltestelle in der Leonorenstraße zusammen, die für rund eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt wurde. Vor einem Foto der 15-Jährigen am Straßenrand brannten Kerzen, Teilnehmer der Mahnwache legten Blumen ab.