Erneute Böller-Randale an der Pallasstraße: Polizei fasst fünf Beteiligte

Einen Tag vor Silvester haben Personen in Berlin-Schöneberg erneut Feuerwerk gezündet und Böller auf Polizisten geworfen. Es wurden fünf Beteiligte vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Polizist sei bei den Vorfällen am Freitagabend leicht verletzt worden, aber im Dienst geblieben, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Schon am Donnerstagabend hatten etwa 150 Menschen rund um die Pallasstraße in Berlin-Schöneberg illegal Knaller und Raketen gezündet und einen Polizeieinsatz ausgelöst.