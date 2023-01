Stimmen Sie ab!

Welche Konsequenz sollte aus der Silvesternacht in Berlin gezogen werden?

Dutzende Angriffe mit Pyrotechnik auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hat es in der Silvesternacht in Berlin gegeben. Mehr als 30 von ihnen wurden verletzt. Nun werden wieder Forderungen nach einem Böllerverbot laut. Was sollte getan werden? Stimmen Sie ab!