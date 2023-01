Biogas aus Reststoffen zu gewinnen, ist ein lohnendes Geschäfte. Berlin erzeugt bereits aus Haushaltsabfällen Methan. Forschende am Leibniz-Institut in Potsdam-Bornim haben untersucht, ob sich auch Herbstlaub für die Biogaserzeugung eignet. Von Maren Schibilsky

Ein Reaktor davon sieht anders aus: Auf dem meterlanger Kasten mit einer durchsichtigen Kunststoffscheibe sind Schläuche und Messgeräte angebracht. "Das ist unser neuer Versuchsreaktor für Laub", sagt Umweltverfahrenstechnikerin Christiane Herrmann. Um Biogas, also Methan, zu erzeugen, werden hier die Mikroorganismen auf das Laub gesprüht und nicht – wie in den anderen Reaktoren – untergerührt. Das spart viel Energie.

Im Technikum am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam herrscht Hochbetrieb. Überall stehen zylinderförmige kleine Reaktoren mit Rührgeräten, in denen Reststoffe für die Biogasproduktion getestet werden.

Christiane Herrmann hat das Laub zerkleinert, um die Fasern aufzubrechen, und hat Laub chemisch mit verdünnter Natronlauge behandelt. Durch die chemische Behandlung konnte sie die Gasausbeute verdoppeln. Außerdem hat die Forscherin gezeigt, dass von allen Laubarten Linde und Ahorn beim Gasertrag am besten abgeschnitten haben. Und Linde und Ahorn gehören zu den häufigsten Straßenbäumen in Berlin.

Mithilfe eines am Institut entwickelten Modells haben die Forschenden die Kompostierung von Laub und dessen Nutzung als Biogas erstmals verglichen und zunächst die Treibhausemissionen geprüft.

"Wir haben pro Tonne Laub die Ergebnisse ausgerechnet", sagt Umweltwissenschaftler Ulrich Kreidenweis. "In dem Szenario, wo wir die Kompostierung anschauen, entstehen in der Bilanz positive Emissionen von etwa 50 Kilogramm CO2- Äquivalent. Und bei der Nutzung in der Biogasanlage sind das etwa minus 150 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Tonne. In diesem Fall ist das Negative das Positive." Anders gesagt: Bei der Biogasnutzung werden Treibhausgasemissionen in großem Umfang eingespart.