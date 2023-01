Thorsten T Berlin Dienstag, 17.01.2023 | 15:28 Uhr

Das über ein Böllerverbot gesellschaftlich diskutiert wird ist ja O.K., aber das dies, wie auch das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, was später auf Parks und PARKPLÄTZE beschränkt wurde, unter dem Schirm des Infektionsschutzgesetzes lief, ist ein schon damals absehbarer sinnloser Fehler gewesen. Zumal es rein willkürlich angewandt wurde. Ordnungspolitische Maßnahmen dürfen nicht mßbraucht werden.