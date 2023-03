Unterkünfte in Brandenburg zu Ostern weitgehend ausgebucht

Die Nachfrage nach Hotels und Unterkünften in Brandenburg über die Osterfeiertage ist hoch.

In den Ausflugsgebieten seien die Übernachtungsangebote weitgehend ausgebucht, hieß es am Samstag vom Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Brandenburg, Olaf Schöpe. Dazu zählen unter anderem das Ruppiner Seenland, der Spreewald und das Seenland Oder-Spree.