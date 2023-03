Aktuell ist der Preis für Gemüse in Brandenburg sehr hoch. Das hat aber nicht nur mit den gestiegenen Energiepreisen zu tun – auch der kalte Winter in Spanien oder Italien spielt dabei eine Rolle. Doch bald könnten die Preise wieder etwas sinken.

Fast neun Euro für ein Kilo Paprika oder vier Euro für ein Stück Blumenkohl: Frisches Gemüse ist in den Supermarktregalen in Brandenburg sehr teuer geworden. Laut dem Statistischen Bundesamt war das Gemüse im Februar 20,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Gründe dafür sind die gestiegenen Energie-, Transport und Personalkosten. Doch vor allem die Verknappung der importierten Ware aus dem Mittelmeerraum im Januar und Februar habe zu höheren Preisen geführt, sagt Carola Clausnitzer von der Verbraucherzentrale Brandenburg dem rbb. "In Spanien und Marokko war ziemlich kaltes Wetter diesen Winter, so dass von dort wenig Obst und Gemüse kommt, weil einfach die Ernte schlechter war als in den letzten Jahren." Dies habe zu Ernteausfällen unter anderen bei Artischocken, Brokkoli und Blumenkohl geführt. Auch in Italien seien die letzten Wintermonate zu kalt gewesen.

Saisonbedingt sei das Gemüse zudem teuer, weil im März und April in Deutschland nicht genug heimisches Gemüse geerntet werde. "Das meiste, was angeboten wird, ist Lagerware", so Clausnitzer. Zudem: Laut dem Statistischen Bundesamt sank die heimische Gemüseernte im Jahr 2022 um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.