Bettina Freitag, 31.03.2023 | 17:18 Uhr

Die Bundesregierung besteht aus SPD, GRÜNEN und FDP. Dann gibt es noch die Opposition aus CDU, CSU und AfD. In einigen Bundesländern die Freien Wähler. In Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten. In zahlreichen Bundesländern grüne Minister. In Brandenburg einen grünen Umweltminister. Diese Menschen machen im Industrieland Bundesrepublik Deutschland Politik und erlassen Gesetze. Da können immer wieder einige tausend Menschen lautstark demonstrieren. Auch zehntausend können sich jede Woche versammeln. In der parlamentarischen Demokratie muss man sich Mehrheiten suchen. Und man kann einen Volksentscheid veranstalten. Und wenn sie jeden Tag demonstrieren, blockieren, schreien, toben, übers Wasser laufen - entschieden wird in den Parlamenten. Und das ist gut so.