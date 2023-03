Schneefall, kalter Wind und kalter Sonnenschein – der Dienstagmorgen hatte es stellenweise in sich in Berlin und Brandenburg. "Da ist noch einmal ein Schwung Polarluft bei uns angekommen", sagte ARD-Wetterexperte Jürgen Weiß ("weiß wie der Schnee") rbb|24 am Vormittag.

Ein bis drei Zentimeter Schnee seien um acht Uhr an vielen Wetterstationen der Region Berlin und Brandenburg gemessen worden. Das sei aber gar nicht ungewöhnlich oder selten, konkretisiert der Meteorologe gleich. Im Erzgebirge, so Weiß, seien zehn bis fünfzehn Zentimeter Neuschnee gefallen – da könne man die Langlaufskier noch einmal zum Einsatz bringen. Und am Alpenrand habe es sogar richtig Neuschnee bis in die Täler gegeben.