Diebe haben aus historischen U-Bahn-Waggons der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Teile entwendet. Die Waggons standen zu diesem Zeitpunkt in einer Wagenhalle in der Rudolfstraße in Berlin-Friedrichshain.



Ein Sprecher der BVG bestätigte rbb|24 am Mittwoch den Vorfall. Die "interne Aufklärung" sei im Gang, hieß es. Eine Anzeige wurde bereits erstattet, so die BVG weiter.

Zuerst berichtet die "BZ" über den Vorfall. Nach Informationen der "BZ" könnten die Täter Zugang zu Schlüsseln gehabt haben, also möglicherweise aus dem Umfeld der BVG kommen. Gestohlen wurden 100 Jahre alte Leuchten, Notbremsen, Türklinken und Griffe.