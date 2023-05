Als der Verwaltungsrichter Alexander Oerke im vergangenen Jahr sein Amt als Berliner Bürger- und Polizeibeauftragter antrat, erklärte er in einem "TAZ"-Interview [ taz.de ], ihm sei bewusst, wie groß die Erwartungen seien. Zu belasten schien ihn das nicht, im Gegenteil: "Ich begrüße das", sagte er selbstbewusst. Nun, gut neun Monate später, stellt Oerke im Abgeordnetenhaus am Donnerstagmittag seinen ersten Tätigkeitsbericht offiziell vor. Im rbb-Interview klingt Ernüchterung durch, wenn er klagt, dass er sich Sorgen mache, "weil ich dieser Aufgabe natürlich gerne so nachkommen möchte, wie sich der Gesetzgeber dies gedacht hat". Das ist seiner Meinung nach aber längst nicht immer gewährleistet. Vor allem dann, wenn es um Beschwerden gegen die Polizei bei schweren Vorfällen geht.

Einer dieser "schweren Vorfälle" ist im vergangenen Herbst groß durch die Presse gegangen: Am 14. September 2022 endete ein Polizeieinsatz in Spandau tödlich. Der 64jährige Medard Mutombo sollte aus seinem Wohnheim in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt werden. Der gebürtige Kongolese litt an Schizophrenie. Im Lauf des Einsatzes kollabierte er und fiel ins Koma. Drei Wochen späte verstarb Medard Mutombo im Krankenhaus.

Was genau bei dem Einsatz geschah, als er Widerstand leistete, ob die eingesetzte Polizeikräfte ihm beim Anlegen von Handfesseln die Luft abgedrückt haben, ist seitdem Anlass für viele Spekulationen.

Der Bruder des Verstorbenen, Mutombo Mansamba, der seit mehr als vierzig Jahren in Berlin lebt, verlässt sich auf das, was ihm der gesetzliche Betreuer erzählte, der beim Einsatz im Wohnheim dabei war. "Er sagte, mein Bruder hat Blut gespuckt und ein stämmiger Polizist hatte sein Knie auf seinen Hals gedrückt", so Mansamba. "Die haben ihn regelrecht schwer verletzt. Und dadurch ist er gestorben."