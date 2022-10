Berlin-Spandau - Mann stirbt drei Wochen nach Polizeieinsatz - Rassismusvorwurf gegen Beamte

Fr 07.10.22 | 12:17 Uhr

Bild: dpa/C.Gateau

Vor drei Wochen kam es zu einem Einsatz der Berliner Polizei, bei dem ein Mann kollabierte. Nun starb er im Krankenhaus. Die Opferberatungsstelle erhebt schwere Vorwürfe: Die Beamten sollen "massive Gewalt" gegen den schwarzen Mann ausgeübt haben.

Ein 64 Jahre alter Mann mit schwarzer Hautfarbe, der am 14. September bei einem Polizeieinsatz in Berlin zusammengebrochen ist, ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Freitagmorgen den Tod des psychisch kranken Mannes in der Charité.

Reachout: Polizisten für Tod verantwortlich

Die Berliner Opferberatungsstelle Reachout wirft der Polizei in einer Pressemitteilung von Donnerstagabend vor, bei dem Einsatz "massive brutale Gewalt" angewendet zu haben und für den Tod verantwortlich zu sein. Zudem spricht sie von Rassismus. Laut Polizei sollte der Mann am 14. September aus einem betreuten Wohnheim für seelisch und psychisch Kranke in Berlin-Spandau in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt werden. Ein Gericht hatte das angeordnet. "Da der Mann zunehmend aufgebrachter wurde, wurden die im Vorfeld informierten Polizeikräfte um Unterstützung gebeten", hieß es im September von der Polizei.

Polizei: Mann hat "massiven Widerstand" geleistet

Der Mann hätte während der Maßnahme "massiv Widerstand" geleistet. Die Rede war von Tritten, Schlägen und Bissversuchen. Ihm seien daher Handschellen angelegt worden. Der Mann sei schließlich im Beisein eines Rettungsdienstes und seines Betreuers kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Informationen der Polizei war der Mann zuerst auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Spandau gebracht und später in die Charité verlegt worden. Die Opferberatungsstelle Reachout schreibt, der Bruder des Mannes habe sie auf den Fall

aufmerksam gemacht. Unter Berufung auf den Betreuer des Mannes, der bei dem Einsatz dabei war, heißt es von Reachout, Polizisten hätten den Mann am Boden fixiert, ein Polizist habe ihm dabei ein Knie in den Nacken gedrückt. Er habe geblutet und schließlich aufgehört zu atmen. Seine Wiederbelebung habe mehr als 20 Minuten gedauert. Später sei der Mann ins Koma gefallen. Nach Angaben von Reachout wurde der Bruder des im Koma liegenden Mannes erst sieben Tage nach dem Vorfall vom Krankenhaus benachrichtigt.

Vorfall eine Woche später gemeldet - Ermittlungen in eigenen Reihen

Die Polizei ermittelt gegen die beteiligten Beamten wegen Körperverletzung im Amt. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte sich die Polizei am Freitag nicht ausführlicher äußern. Geführt würden diese vom Fachkommissariat für Beamtendelikte, hieß es. Geklärt werden müsse der Ablauf des Einsatzes und die Frage, ob die Polizisten richtig und verhältnismäßig gehandelt hätten, sagte die Sprecherin. "Es geht um die Frage: Ist er an den Folgen des Polizeieinsatzes gestorben oder nicht? Der Vorfall war von der Berliner Polizei erst eine Woche später gemeldet worden. Auf Nachfrage von rbb|24 hieß es im September, es habe sich dabei um ein "Büroversehen" gehandelt, für das man sich entschuldige. Es sei intern sei bei der Übermittlung etwas schief gegangen, hieß es.