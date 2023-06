Am Montagvormittag heizen die Temperaturen Berlin und Brandenburg noch einmal auf wie im Rest von Deutschland. Hochsommerliche 32 Grad können diese dann hier durchaus in der Spitze erreichen. Doch schon ab dem Mittag erwarten die Prignitz erste Schauer, die sich anschließend weiter nach Süden und Osten ausbreiten. Da kann es auch schon mal zu einem kräftigen Guss kommen, sagt Roland Vögtlin vom ARD-Wetterkompetenzzentrum über den zu erwartenden Starkregen.

Auch der Wind dreht dann auf und kann stürmisch werden. Ein Unwetter, wie es die Region in der vergangenen Donnerstagnacht zu Freitag erlebte, wird es aber nicht geben, so der Meteorologe.

Warme, feuchte Luft vom Mittelmeer strömt derzeit in die Region. Vielen Menschen macht die schwüle Luft zu schaffen. Wieso das so ist, erklärt Wetterexperte Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst.

Der Kipppunkt ist meist bei 15 Grad erreicht, so Roland Vögtlin. Ab diesem Punkt empfänden einige Menschen die Luft als schwül. Derzeit liegt der Taupunkt in Berlin und Brandenburg bei 14 bis 16 Grad. Mit den heraufziehenden Schauern würde das Schwüle-Gefühl am Montag noch einmal ansteigen, sagt der Wetterexperte. Doch Ab Dienstag schon kühlt es ab und damit schwindet auch das Schwüle-Gefühl.

Derzeit liegt die Waldbrandgefahr in Brandenburg bei der relativ entspannten Stufe 1 bis 2 (sehr geringe und geringe Gefahr). Dies kann sich durch Hitze am Montag aber kurzfristig ändern. Der zuletzt gefallene und der für den Montag erwartete Regen sorgen für etwas mehr Feuchtigkeit im Boden, so Vögtlin. Der Taupunkt spielt dabei übrigens praktisch keine Rolle, so der Fachmann.