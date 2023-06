Starkregen setzt Technische Universität in Berlin unter Wasser

Der Starkregen am Montag hat das Physik-Gebäude der Technischen Universität (TU) in Berlin-Charlottenburg unter Wasser gesetzt. Das teilte die Hochschule am Montagabend auf Twitter mit.

In Folge des Unwetters sei ein Regenwasserrohr geplatzt, mehrere Räume und Flure seien betroffen. "Solche Wetterlagen wie heute offenbaren den maroden Bauzustand unserer Häuser", wird die TU-Präsidentin Geraldine Rauch zitiert. "Es besteht dringender Handlungsbedarf."

Über die mögliche Schadenssumme ist noch nichts bekannt.