Matthias FF Freitag, 30.06.2023 | 17:34 Uhr

Lebt es sich besser, wenn man so ein klar strukturiertes weil sehr simpel aufgebautes Weltbild hat?

Spart sicher einiges an Nachdenken und Energie im Gehirn. Der Aufruf zum Energiesparen war nicht in diesem Sinne gemeint.

Das erinnert mich ein wenig an ein Motto im Sozialismus.

Arbeiten um zu leben, leben um zu arbeiten.