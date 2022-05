Lincoln Berlin Sonntag, 29.05.2022 | 15:47 Uhr

Der jetzige Zustand der Friedrichstraße ist nicht haltbar und für Fußgänger um kein Deut besser als die Straße noch für Autos freigeben war.

Bei der Umgestaltung sollte darauf geachtet werden, dass die Geschäfte mit Ware beliefert werden können. Hier gibt es in Fußgängerzonen im Westen gute Erfahrungen mit sogenannten Lieferzeiten, als fest umrissene Zeitfenster in den Ware angeliefert werden kann, zu meist vor der Öffnung der Geschäfte am Morgen.