"Wir haben Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienene Buch 'In stillen Nächten' eine Rolle spielt", erklärte der Verlag. "Wir werten dies als groben Vertrauensbruch und als rücksichtslosen Akt gegenüber den von uns als Verlag vertretenen Werten", hieß es weiter. Till Lindemann überschreite "unverrückbare Grenzen" im Umgang mit Frauen. Die Beendigung der Zusammenarbeit sei mit sofort wirksam.

Der Verlag "Kiepenheuer & Witsch" hat die Zusammenarbeit mit Rammstein-Frontmann Til Lindemann beendet. Das gab der Verlag am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Grund dafür sei die aktuelle Berichterstattung zu den Vorwürfen über sexuelle Gewalt gegen den Musiker.

Zuerst hatte eine Besucherin eines Konzerts der Band in Litauen Vorwürfe gegen Lindemann auf Twitter und auf Instagram erhoben. Lindemann sei wütend geworden, als sie Sex mit ihm abgelehnt hätte, zudem seien ihr Drogen verabreicht worden. Sie habe eine mehrstündige Aussage bei der Polizei Litauen gemacht.



Die Berliner Band Rammstein nahm Stellung auf Twitter dazu: "Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat", so die Band auf Twitter. "Uns sind keine behördlichen Ermittlungen bekannt."