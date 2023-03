Premieren-Show | The Greatest Comedian Freakshow - Bescheuert, genial und immer provokant

Mi 29.03.23 | 09:21 Uhr | Von Magdalena Bienert

"Provokant, frech, radikal und politisch unkorrekt" – die neue Show vom Circus Flic Flac wurde von keinem Geringeren als Rammstein-Frontmann Till Lindemann kuratiert. Sie provoziert vor allem mit nackten Tatsachen und schlechten Witzen. Von Magdalena Bienert

Eine Show mit Freaks, alle handverlesen von Rammstein-Sänger Till Lindemann – die anfängliche Neugier auf diesen Abend mischt sich ziemlich schnell mit Erstaunen, Fremdscham und ja, das wird auch provoziert. Aber nicht von den "Time Bandits", einer Band bestehend aus Kleinwüchsigen, die die Show eröffnen, sondern von Entertainer und Comedian Kay Ray, der sowas wie durch den Abend führt und die Richtung direkt vorgibt: Er hasse Political Correctness und um mal zu zeigen, welchen Humor er hier anschlägt, sagt er sehr oft hintereinander: "Zigeunersauce, Zigeunersauce, Mohrenkopf!" Kay Ray lässt sich doch von keiner woken Bubble den guten alten weißen Witz wegnehmen, so viel steht fest.



Keine Frage, dieser Entertainer ist Geschmackssache – wie so vieles an diesem Abend. Aber ehrlich, Till Lindemann findet den lustig? Nun gut, es folgen weitaus mehr skurrile Typen und nicht wenige sorgen für echte Überraschungsmomente, die an dieser Stelle nicht gespoilert werden sollen.

Nackte Tatsachen auf und vor der Bühne

Die wenigsten Künstler:innen sprechen überhaupt, sondern lassen ihre Akrobatik-Künste oder Körper sprechen. Da wäre die Dame, die Bello, ihren Hund sucht und der sich schließlich aufgemalt auf ihrem Hintern befindet. Und da wären die beiden Australier von "Puppetry of the Penis", die splitternackt mit ihrem besten Stück wahlweise Hamburger und Hot Dogs formen oder kleine hungrige Vögel und Känguru-Babys. Das Publikum schwankt zwischen Ekel, Ungläubigkeit und Gelächter. Eine Gefühlsmischung, die öfter vorkommt, zum Beispiel auch, wenn ein Paar sich gegenseitig mit Bananenstücken quer durchs Zelt füttert – von einem Mund zum anderen. Wer diesen außergewöhnlichen Abend perfekt machen will, kann sich einen Platz in einem Doppelbett vor der Bühne buchen. Oder im Whirlpool (für 340 Euro, inklusive einer Flasche Sekt!), wo tatsächlich etliche Paare sitzen, ein Mann hat, gemäß dem Anlass, auf die Badehose verzichtet. Alle müssen übrigens über 16 Jahre alt sein an diesem Abend. Und wem die Flasche nicht reicht, kann sich für schlappe 9.999 Euro sein Jacuzzi mit 400 Litern prickelndem Sekt füllen lassen.

Lindemann selbst taucht gar nicht auf

Eine starke Nummer am Seil und zwei sehr zärtliche und berührende Performances gibt es dann doch noch zwischendurch. Body-Trapez-Akrobatik von zwei jungen Frauen sowie Artistik von zwei Männern, einer eigentlich im Rollstuhl sitzend, aber so mühelos performt, dass das ganz großer Zirkus ist. Das versöhnt mit den flachen Witzen zwischendurch. Viele Rammstein-Fans sind nur wegen Lindemann gekommen, aber dessen Arbeit ist mit der Auswahl der Acts und der Idee zu dieser Freakshow getan. Er taucht nicht auf. Schade, ihn als Conferencier hätte man nur zu gern gesehen. So bleibt ein kurzweiliger aber streckenweise auch grenzwertiger Abend in Erinnerung, den manche der Gäste als "flach und daneben" empfinden und andere als gekonnte Mischung zwischen "bescheuert, überflüssig, aber auch genial".

THE GREATEST COMEDIAN FREAKSHOW läuft bis zum 19. April im Zirkuszelt am Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm. Vor der eigentlichen Premiere am 31. März finden Preview-Shows statt. Bei diesen Shows werden unter anderem Filmaufnahmen erstellt und letzte Details an der Show ausgefeilt. Für diese Shows gibt es kostenlose sogenannte Statisten-Tickets, telefonisch unter dem Stichwort "Statisten-Tickets" erhältlich. Kundenbetreuung 0203 449 859 80 (Mo-Fr 9-18 Uhr).

Bitte beachten: Die Show ist ausnahmslos FSK 16.