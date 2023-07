Weltkriegsbombe an Landsberger Allee gefunden - 7.000 Menschen betroffen

Sperrkreis in Berlin-Hohenschönhausen

Wegen eines Blindgängers hat die Polizei in Berlin-Hohenschönhausen einen Sperrkreis eingerichtet. Die Bombe wurde an der Landsberger Allee gefunden, sie soll noch am Mittwoch entschärft werden. Tausende Menschen müssen evakuiert werden.