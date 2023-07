Eine Mordkommission hat am Dienstagabend Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Spandau übernommen. Dies teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab eine bislang unbekannte Person gegen 18:55 Uhr in der Neuendorfer Straße Ecke Kirchhofstraße, vor einer dortigen Pizzeria Schüsse auf einen 42-Jährigen ab.

Dieser wurde dadurch verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.