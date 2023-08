Das rbb Fernsehen sendet am Dienstag, 8. August, um 22 Uhr "Geheimnisvolle Orte - Der Brauhausberg in Potsdam"

Vergeblich. Die Feuerwehrleute hätten sich zurückziehen müssen, denn innerhalb von zehn Minuten sei der Dachstuhl in Vollbrand gewesen und dann eingestürzt. "Wir haben dann mit Hilfe einer Drohne gelöscht. Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnten wir die Hotspots sehen", so Tausche.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam am Samstagnachmittag auf dem Brauhausberg eintreffen, quillt bereits dichter Rauch aus dem Dach des historischen Gebäudes. Zunächst hätten die Feuerwehrleute noch versucht, die Flammen direkt unter dem Dach zu bekämpfen, sagt Andreas Tausche, Einsatzleiter der Feuerwehr Potsdam, am Montag auf rbb-Nachfrage.

Auch wenn noch keine Schadenssumme bekannt ist, das Ausmaß der Zerstörung ist nach Beschreibung des Einsatzleiters verheerend. Die beiden oberen Geschosse seien zerstört, sagt Tausche. "Der alte Plenarsaal ist faktisch nicht mehr da." Der Komplex könnte sogar noch weiter einstürzen, so der Brandexperte. "Die Giebelwände stehen frei und es ist Wind angesagt. Es kann sein, dass das Gebäude in sich zusammenfällt."

Am Freitag jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine - gleichzeitig weht in Potsdam, weithin sichtbar, eine russische Fahne am früheren Landtag. Der Eigentümer des "Kreml" schritt offenbar bisher nicht ein. Inzwischen ist ein Tatverdächtiger ermittelt.

Wohl nicht ohne Grund: Im Keller tummelten sich die Ratten, die Zugänge zum Plenarsaal waren so schmal und baufällig, dass sich Politiker und Politikerinnen ständig verletzten, der Innenhof musste bei Sturm wegen herabfallender Ziegel gesperrt werden. Für Wärme sorgte noch die alte Niederdruckdampfheizung von 1902. Instandgesetzt wurde nur noch notdürftig, aber trotzdem teuer. Als im Dezember 2013 der Landtag endlich in den Neubau am Alten Markt zog, soll dem Vernehmen nach niemand so richtig traurig gewesen sein.

Seitdem stand das mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude leer. Von 2015 bis 2018 waren dort Geflüchtete untergebracht. Dann macht das Gelände öfter wegen Vandalismus Schlagzeilen. Als im Sommer 2022 plötzlich eine russische Fahne auf dem Gebäude weht, fühlt sich zunächst niemand für das Entfernen verantwortlich.

Doch auch wenn das Gebäude in den vergangenen Jahren scheinbar mehr und mehr in Vergessenheit geriet oder Negativschlagzeilen machte, sagt Einsatzleiter Andreas Tausche, dass man dennoch eine große Anteilnahme in der Bevölkerung merke seit dem Brand. Die Rauchsäule sei nicht nur weit über der Stadt zu sehen gewesen. Das Bild sei auch mehrfach in den sozialen Netzwerken geteilt worden, so der Einsatzleiter.