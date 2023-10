Die Blockade-Aktionen der "Letzten Generation" haben in Berlin in diesem Jahr bislang weit über 30.000 Polizistinnen und Polizisten beschäftigt. Das teilte die Berliner Innenverwaltung in ihrer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit.

Bis zum 4. Oktober wurden demnach bei den Klebe-Aktionen 34.269 Polizeikräfte eingesetzt. Dabei seien 283.792 Einsatzstunden erfasst worden.