Zu einer "Massenbesetzung" hatte die "Letzte Generation" für Samstag in Berlin aufgerufen. Tatsächlich blockierten Hunderte Aktivisten die Straße des 17. Juni. Am Tag danach zieht die Polizei Bilanz, die ebenfalls massenweise Strafverfahren einleitete.

Zuvor waren mehrere Hundert Menschen einem Aufruf der "Letzten Generation" gefolgt und hatten die Straße des 17. Juni zeitweise blockiert . Mitglieder und Sympathisanten verschiedener Gruppen stellten sich zeitgleich an mehreren Stellen auf die große Straße im Tiergarten und brachten damit den Verkehr zum Erliegen. Die Polizei zählte bis zu 600 Teilnehmer, die "Letzte Generation" sprach in einer Mitteilung von 1.400 Menschen.

Nach der Blockade von Teilen der Straße des 17. Juni durch Klima-Aktivisten am Samstag hat die Berliner Polizei am Sonntag Bilanz gezogen. Demnach klebten sich während der Aktion insgesamt 154 Aktivisten auf die Straße. Die Beamten brauchten mehrere Stunden bis in den Abend hinein, um die Menschen von der Straße zu lösen, wie es hieß.

Neben Mitgliedern der "Letzten Generation" demonstrierten auch Anhänger von "Extinction Rebellion", "Scientist Rebellion" oder des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auf Transparenten war zu lesen: "Stoppt den fossilen Wahnsinn, Klimarevolution jetzt" oder "Klima schützen ist kein Verbrechen".

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund 1.200 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren am Samstag insgesamt in Berlin im Einsatz. Auch, um mehrere Demonstrationen mit Bezug zum Krieg in Nahost zu begleiten. Allein in Berlin-Kreuzberg zogen 11.000 Menschen auf einer pro-palästinensischen Demonstration durch die Straßen.