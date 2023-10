Menschin Samstag, 28.10.2023 | 15:25 Uhr

Was haben wir vor 40/50 Jahren für Umweltschutz (so hieß das damals) geworben und demonstriert, selbst in die Politik sind manche von uns gegangen.

Die Erfolge waren gemessen an der Anforderung minimal.

Ich habe große Hochachtung vor den jungen Leuten, die angesichts der inzwischen doch bedrohlichen Lage auch noch andere Wege einschlagen.

Sie müssten und würden es doch gar nicht tun, wenn wirklich jeder von uns sich angemessen verhalten würde.