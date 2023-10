Seit Dezember 2020 ist der Bahnhof Französische Straße geschlossen - Züge halten hier nicht mehr. Jetzt hat er einen neuen Schriftzug bekommen. Was es damit auf sich hat und was Fledermäuse mit dem Portal zu haben, erklären wir hier.

Seit fast drei Jahren hält kein Zug mehr im Bahnhof Französische Straße in Berlin-Mitte. Trotzdem haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Eingang zu der Station ein neues Portal aufgestellt: Auf blauem Hintergrund steht dort nun "Nord-Süd" seit Ende September. "Sie entsprechen den historischen Vorbildern und sind eine Hommage an die lange Geschichte der Berliner U-Bahn", teilte ein Pressesprecher rbb|24 am Mittwoch mit.

Die Rückkehr zur ursprünglichen Beschilderung sei jetzt möglich, da der U-Bahnhof im Zusammenhang mit der Eröffnung des nahen Bahnhofs Unter den Linden nicht mehr in Betrieb sei und die Eingangsportale daher keine Funktion mehr für die Fahrgastinformation hätten, heißt es weiter. Er stehe aber – inklusive der Portale – weiterhin unter Denkmalschutz.