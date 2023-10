In der Wiener Straße in Berlin-Kreuzberg sind am späten Sonntagabend sieben Autos ausgebrannt.



Vier der Fahrzeuge gehören zu einer Carsharing-Firma, wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Montagmorgen mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Mutmaßlich habe sich die Attacke gegen das Unternehmen gerichtet.



Nach rbb-Informationen handelt es sich um Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters Miles.