Steigende Zinsen machen sich am Immobilienmarkt bemerkbar. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind überraschend stark gefallen, sogar in Berlin und anderen Metropolen. Doch nicht bei allen Immobilien fiel der Rückgang groß aus.

Den Spitzenplatz in der Rangliste der teuersten Häuser 2023 belegte ein Anwesen für 29,5 Millionen am Simssee in Oberbayern. Der Landsitz im Voralpenland in der Nähe von Rosenheim verfügt über 26 Zimmer, die auf einer Wohnfläche von über 1.100 Quadratmeter verteilt sind. Neben der herrschaftlichen Villa erhalten Käufer auch ein rund 10 Hektar großes Grundstück.

Auch eine Stadtvilla in Berlin-Mitte kam auf Platz 6. Sie wurde für 13,5 Millionen Euro gehandelt.