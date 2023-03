Immobilienpreise fallen so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr

Steigende Zinsen machen sich am Immobilienmarkt bemerkbar. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind überraschend stark gefallen, sogar in Berlin und anderen Metropolen. Doch nicht bei allen Immobilien fiel der Rückgang groß aus.

Der Zinsanstieg und die hohe Inflation haben dem langen Immobilienboom in Deutschland ein jähes Ende gesetzt. Im 4. Quartal 2022 verbilligten sich Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser so stark wie seit 16 Jahren nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Experten erwarten, dass sich der Preisrückgang dieses Jahr fortsetzt.

Selbst in den begehrten Metropolen - Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf - fielen die Preise im Schnitt: Für Ein- und Zweifamilienhäuser musste 2,9 Prozent weniger bezahlt werden, für Wohnungen 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.