Berlin-Gropiusstadt - Streit an Oberschule eskaliert - Lehrer und Polizisten angegriffen

Di 12.12.23 | 10:47 Uhr

Ein Streit unter Schülern an einer Oberschule in Berlin-Gropiusstadt ist am Montag aus dem Ruder gelaufen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden auch Lehrer und Polizeikräfte attackiert, es gab mehrere Verletzte.

Bei einer Auseinandersetzung an einer Oberschule in Berlin-Gropiusstadt (Bezirk Neukölln) sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte alles mit einem Streit zwischen fünf Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren begonnen.

Schulleiterin erleidet Handbruch

Bei der Schlägerei setzten die Schüler auch Pfefferspray ein. Daraufhin griffen ein 38-jähriger Lehrer und seine 30-jährige Kollegin ein. Sie seien ebenfalls angegriffen und besprüht worden, so die Polizei. Die 52-jährige Schulleiterin versuchte, die Schüler zu trennen. Sie wurde geschubst, stürzte und wurde mit einem Handbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und versuchte, die Situation zu beruhigen. Unterdessen tauchte ein 21-jähriger älterer Bruder eines Beteiligten auf und griff zwei Einsatzkräfte an. Dabei versetzte er einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht, bevor er überwältigt werden konnte. Der 21-Jährige wurde dabei selber an der Lippe verletzt. Die attackierten Einsatzkräfte klagten zwar über Schmerzen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Angreifer wurde vorübergehend festgenommen, er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Rettungsdienst muss 49 Personen behandeln

Insgesamt 49 Schüler und Lehrer mussten wegen Reizungen durch das Pfefferspray vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.