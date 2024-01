Helmut Krüger Potsdam Freitag, 19.01.2024 | 10:19 Uhr

So dicht besiedelt und von so starken Verkehrsströmen wie in Richtung Innenstadt sind die Außenbezirke untereinander nicht. Berlin ist außerhalb des S-Bahn-Ringes dünner besiedelt als Paris oder London in ihrer jeweiligen Gesamtheit. Tram-Magistralen wie bei der M 17 zwischen Hohenschönhausen und Schöneweide bieten die zutreffenden Kapazitätsgrößen und bei Verlängerungen der Strecke in westlicher Richtung böten sie ein besseres Verhältnis zwischen eingesetzten Kosten und erzieltem Nutzen als bei überdimensionierten U- und S-Bahn-Strecken.



Die zur Tram mutierte Linie M 11 zwischen Lichterfelde-West, Lichterfelde-Ost, Marienfelde-Süd, Rudow nach Schöneweide hin wäre so eine Verbindung, gleich so eine Tram-Verbindung von Pankow in Richtung Tegel. Ein über den M 11- und X 11-Busverkehr hinausgehendes verdoppeltes (dann Tram-)Angebot hätte einen Sinn, eine Vervierfachung der Kapazität (mittels U-Bahn) hingegen nicht.