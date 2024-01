Mehrere Berliner Familien sind mit einer besonders guten Nachricht in das Jahr 2024 gestartet. Am Neujahrstag um 0:15 Uhr kam der kleine Asser im Vivantes Klinikum Am Urban auf die Welt - und dürfte damit zu den ersten seines Jahrgangs in Berlin gehören. Er wog 3.660 Gramm bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern, wie die Vivantes Kliniken am Montag mitteilten. Bis um 5:00 Uhr habe es fünf weitere Geburten in den Kreißsälen gegeben.

Auch im Helios Klinikum Berlin-Buch gab es direkt zum Jahresbeginn Neugeborene. Allerdings ließ sich Lukas Philipp bis 5:11 Uhr Zeit. Nach den Angaben der Klinik wog er 2.670 Gramm bei einer Größe von 49 Zentimetern.