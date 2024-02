Nach Kritik an den Zuständen in der Geflüchtetenunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) will sich der Landkreis mit der Organisation hinter den Vorwürfen zusammensetzen, der Gruppe "No Border Assembly". Ein Treffen soll am 28. Februar in der Kreisverwaltung stattfinden, sagte Kreissprecher Torsten Hoffgaard am Montag dem rbb.

Die Kreisverwaltung habe die Organisation zu diesem Gespräch eingeladen und angeboten, dass auch Bewohner und Bewohnerinnen teilnehmen.