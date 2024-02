Rassistische Vorfälle, fehlende Privatsphäre, Ungleichbehandlung: In einem offenen Brief erheben Bewohner der Geflüchtetenunterkunft in Doberlug-Kirchhain schwere Vorwürfe. Der Landkreis verspricht, die gestellten Forderungen ernst zu nehmen.

Geflüchtete, die in der Sammelunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) untergebracht sind, haben in einem offenen Brief die Unterbringungsbedingungen scharf kritisiert. Gemeinsam mit der Gruppe "No Border Assembly" haben sie der Unterkunftsleitung bereits am Montag den Brief übergeben, in dem "humanitäre Probleme in der Gemeinschaftsunterkunft" geschildert werden, die "dringende Aufmerksamkeit" erfordern, wie es in dem Brief heißt.

Insgesamt werden in dem Brief elf Punkte genannt, die aus Sicht der Bewohner und von "No Border Assembly" sofort verbessert werden müssen. Träger der Einrichtung ist der Landkreis Elbe-Elster, betrieben wird sie vom Johanniter-Regionalverband Südbrandenburg.