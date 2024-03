Ein ungeduldiger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag das Leben eines Feuerwehrmannes in Gefahr gebracht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Fahrer in Berlin-Neukölln durch eine mit Leitkegeln abgesperrte Straße fahren, woran ihn Einsatzkräfte zunächst hinderten.

Als die Absperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes aufgehoben werden sollte, beschleunigte der Mann so stark, dass ein Feuerwehrmann, der die Leitkegel wegräumte, zur Seite springen musste, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden.