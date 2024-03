Start in die Osterferien - rund 200.000 Passagiere am BER

Nach dem letzten Schultag vor den Osterferien in Berlin und Brandenburg sind an diesem Wochenende bereits Tausende in die Ferne geflogen. Der Betreiber des Hauptstadtflughafens BER ging von etwa 200.000 Passagieren in der Zeit von Freitag bis Sonntag aus. Das stärkste Aufkommen habe es am Freitag gegeben, sagte ein Sprecher am Sonntag. Nach seinen Angaben blieben Störungen aus.