In Berlin-Mitte haben am Samstagvormittag rund 70 Menschen mit einer Mahnwache an den Unfall-Tod einer Mutter und ihres Kindes erinnert.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb mitgeteilt hat, wurde die Leipziger Straße zwischen Wilhelmstraße und Potsdamer Platz für etwa eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Die Veranstalter - darunter der ADFC - hatten schon am Tag nach dem tödlichen Unfall der beiden Opfer gedacht. Es sei aber keine würdige Erinnerung gewesen, denn die Polizei habe die dichtbefahrene Leipziger Straße an der Unfallstelle nicht abgeriegelt.