In der weiteren Folge des Unfalls, rammte der 83-Jährige ein weiteres Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde an einer roten Ampel ein weiteres Fahrzeug erfasst.

Er sei demnach mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Leipziger Straße in Richtung Potsdamer Platz gefahren und soll dann verkehrswidrig einen rechts-gelegenen Radfahrweg genutzt haben, um an einem Stau vorbeizufahren.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte sind am Samstag eine Frau und ihr Kind getötet worden. Sie wollten die Leipziger Straße am Potsdamer Platz überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurden.

Nach Polizeiangaben stammten die Mutter und ihr Kind aus Belgien. Sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung des Vaters des Kindes und der Schwester der Mutter.

Mutter und Sohn kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Während die 41-Jährige wenig später am Samstagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlag, wurde das Kind noch notoperiert. Nach Polizeiangaben starb es aber am Samstagabend an den Unfallfolgen.